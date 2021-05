Restaurace by se mohly otevřít 14. června. Je to součástí dlouhodobé strategie, kterou na návrh hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v pondělí projedná vládní rada pro zdravotní rizika a poté vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) to sdělil ve videu zveřejněném na sociálních sítích.