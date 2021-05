„V situaci, která je v našem Parlamentu, především dolní komoře, která má klíčové slovo, je obtížné prosadit zásadní kroky v justici,“ řekl v Otázkách Václava Moravce předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

„Je to parlamentní demokracie, která má svoje neduhy. Nikdy není výsledkem vybroušený diamant, ale je to kompromis, někdy je to přitom shnilý kompromis,“ dodal Rychetský.