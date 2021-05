Návrh důchodové reformy se dá při dobré vůli schválit ještě do podzimních voleb, řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pořadu Partie na Primě. Udělá pro to prý maximum. Ministryně financí se však dříve nechala slyšet, že už to tato vláda nestihne.