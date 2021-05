Americký golfista Phil Mickelson se stal nejstarším vítězem turnaje PGA v historii. Mickelson nejprestižnější golfový turnaj světa vyhrál poprvé ve 20 letech a nyní podruhé v 50 letech. Je to jeho šesté vítězství tohoto poháru. (PGA)

Phil Mickelson gave the golf world and beyond a thrill with his win at the PGA Championship.https://t.co/MX914oL5xW

