Data, která hackeři odcizili v dubnu při velkém útoku na datovou síť olomouckého magistrátu a na web města, se objevila na dark webu. Magistrát odmítl zaplatit výkupné, podle IT specialistů nejsou zveřejněná data citlivá.

Na to, že data z Olomouce jsou na dark webu – tedy neveřejné, obtížněji přístupné části internetu, využívané i k ilegální činnosti –, upozornil Radiožurnál. Všechny služby vyřazené z provozu jsou už opět funkční.

„O zveřejnění dat víme, naši IT specialisté ta data analyzují a zatím nedošli k závěru, že by byla zveřejněna nějaká citlivá data. Současně přitom stále spolupracují s policií a o všem informují také Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost a Úřad pro ochranu osobních údajů,“ řekl ČTK Folta. Zveřejněny podle něj byly například kontaktní údaje z plateb za komunální odpad či kontaktní údaje pracovníků magistrátu. V souvislosti s tím magistrát již dříve varoval občany před možnými phishingovými e-mailovými útoky; lidé by měli být pozornější vůči podvodným e-mailům ve své elektronické poště.

IT specialistům se postupně podařilo všechny služby obnovit, nyní pracují na úpravách interních systémů a doladění posledních nefunkčních částí elektronické správy veřejných věcí. Zástupci města ve čtvrtek také uvedli, že město souběžně čelí dalším útokům z různých míst světa. „Stále jsme ve střehu, útoky různého typu se opakují a ještě opakovat budou. Zvýšená zátěž se týká například spamů, tento týden jsme zaregistrovali velké množství spamových útoků z Brazílie, které z velké části odfiltroval náš firewall a antispamová ochrana,“ uvedl vedoucí IT odboru Jiří Fišer.

S ohledem na to, že útoky prostřednictvím spamů nebo třeba formou DDoS útoků přicházely střídavě z různých míst světa, jako například z Číny, Ruska, USA, Singapuru či teď právě z Brazílie, bylo nutné nasadit dodatečná bezpečnostní opatření a inspekce. V praxi to znamená, že se momentálně nelze připojit na internetové stránky města ze zahraničí.

O napadení datové infrastruktury olomouckého magistrátu informovali zástupci města 7. dubna, radnice podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Autoři kybernetického útoku požadovali po úřadu za dešifrování napadaného systému vyplacení 100 000 dolarů (2,2 milionu Kč) ve virtuální měně. Peníze od magistrátu nedostali. Hackeři se později zaměřili i na radniční web, zřejmě v odvetě za neochotu radnice zaplatit výkupné. (ČTK)