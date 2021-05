Francie udělí zvláštní čestný status zdravotníkům zemřelým v důsledku pandemie covidu-19. Dostanou status těch, kdo „zemřeli ve službách pro republiku“. Pro jejich potomky to zlepší přístup ke studijním stipendiím či materiální pomoci.

Informaci přinesl prezident Emmanuel Macron.

Ve Francii donedávna mohli podobné ocenění získat příslušníci bezpečnostních složek a armády. O obětech z jejich řad se referuje s poznámkou, že „zemřeli ve službách národu“. O vojácích a civilistech zabitých v boji se mluví jako o těch, kdo „zemřeli za Francii“.

„Chci, abychom naší vděčnosti dali i pevný zákonný základ,“ řekl Macron. Podle něj jde o akt „spravedlnosti a bratrství“, protože stát by se měl postarat o děti těch, kdo zemřeli kvůli svému nasazení v péči o druhé.

Podle deníku Le Monde by potomci zdravotníků se statusem „zemřeli ve službách pro republiku“ zejména měli získat finanční a materiální pomoc během vzdělávání, a to až do věku 21 let, platit pro ně má i snížená sazba dědické daně. (ČTK)