V Evropě přestalo v celkových číslech ubývat ptáků. Zpomalil se úbytek polního ptactva (ubylo ho 17 % od roku 2000), lesních ptáků za tu dobu přibylo 9 %. Vývoj ptačí populace je důležitým indikátorem kvality životního prostředí. (Eurostat)

🐦🦉 The EU's population of all common #bird species declined by 4% between 2000-2009, but is showing signs of recovery in recent years 🦅

↗️ Common #forest #birds (+9% since 2000)

↙️ Common #farmland birds (-17%)

