V Hradčanech na Českolipsku zemřel v noci spolujezdec řidiče octavie, který nerespektoval dopravní značení, vjel na rekonstruovanou hráz rybníka a zřítil se do pětimetrového příkopu. Středně těžce zraněný řidič je v nemocnici.

Na hrázi nyní vypuštěného Hradčanského rybníka se pracuje od jara a krajská silnice druhé třídy, která po hrázi vede, je pro dopravu uzavřená. Osobní auta místo objíždějí po místních komunikacích, dopravu tam řídí semafory. Oprava je rozsáhlejší, než se původně zamýšlelo, důvodem je nestabilní podloží. Komplikací je to pro řidiče, kteří jezdí přes Mimoň do Doks u Máchova jezera. Pokud vše dobře půjde, mohl by tam být provoz obnoven před koncem léta. (ČTK)