Rover Perseverance na Marsu se chystá vrtat do skal při sběru vzorků, v nichž má hledat stopy bývalého života – konkrétně mikroorganismů. Před vrtáním provádí testy robotické paže. (NASA)

I’m preparing to collect Martian samples in the search for ancient microbial life. As part of the process, I’ve been testing out the coring system on my robotic arm to make sure it works properly before I drill some of the interesting rocks around me. pic.twitter.com/xPAtRxjNxv

