Archeologům Muzea Vysočiny Jihlava se podařilo odkrýt v areálu kláštera v Nové Říši několik hrobů a zbytky zdiva, které by mohly patřit původnímu středověkému klášternímu kostelu. Výzkum je součástí rekonstrukce kláštera.

Archeolog 19. května 2021 pracuje na rajském dvoře v areálu kláštera v Nové Říši na Jihlavsku. Odborníci z Muzea Vysočiny Jihlava tam odkryli několik hrobů a zbytků zdiva, jedno z nich by mohlo být pozůstatkem původního kostela středověkého ženského kláštera. Foto: ČTK

„Největší význam výzkumu je v zachycení stavebně historického vývoje celého komplexu kláštera. Vyhodnocení jednotlivých stratigrafických jednotek, které se nějak váží na ty zdi a na pozůstatky architektur, které máme odhalené a které ještě odhalíme, jak doufám,“ řekl vedoucí archeologického pracoviště muzea David Zimola.

Takzvaný rajský dvůr nabídl vhled do dlouhé etapy života v areálu kláštera, včetně doby nejnovější. Odkrytá je i část dřevěných kádí, které fungovaly v minulém století jako zásobárny vápna. Archeology na ně upozornili pamětníci. Schody, které už jsou odkryté, podle nich vedou do hrobky. Následné výzkumy to mají potvrdit.

Obnovou už v klášteře prošla kaple svaté Anny. Kaple byla podle Zimoly dřív presbytářem původního klášterního kostela Panny Marie a jedna ze zdí, kterou archeologové odkryli na rajském dvoře, by mohla být zbytkem jeho lodi.

„Zcela evidentně je součástí nějaké nejstarší středověké stavby, protože ji respektovaly i hroby, které tady byly, pravděpodobně byla zeď vytvořená už ve 13. století, kdy fungoval ten hřbitov,“ řekl Zimola.

V minulých letech pracovali archeologové pod křížovou chodbou v místech, která sloužila jako pohřebiště obyvatel osady ještě před založením kláštera. Pozůstatky nyní zkoumá antropolog Andrej Shbat, po výzkumu budou uloženy v kryptě kostela svatého Petra a Pavla.

Nálezy spojené s hroby byly podle Zimoly chudé. Dochovaly se hlavně kovové spony, které spojovaly nohavice s horní části oděvu. Mezi cenné nálezy patří středověká záušnice, šperk, který nosívaly ženy ve vlasech. „Jinak se tam našlo pár mincí, ale ty jsou od 15. do 19. století,“ řekl Zimola.

Pod křížovou chodbou byly i gotické články, které podle něj mohly být součástí původního klášterního kostela Panny Marie nebo původního klášterního komplexu ze 13. století. Při výzkumu se podařilo odkrýt i zbytky zdiva, které zřejmě patřilo kostelu svatého Petra. Stával v osadě ještě před založením kláštera, v jeho okolí se pohřbívalo. Výsledky dosavadního archeologického výzkumu jsou součástí expozice, kterou klášter poprvé zpřístupnil loni v létě.

Původně ženský klášter vznikl podle tradice v roce 1211, v listinách je poprvé zmiňovaný v roce 1243. Poničený byl za husitských válek. Od roku 1641 fungoval jako mužský klášter. Jeho nejnovější historie se začala psát v roce 1991, kdy se do kláštera premonstráti vrátili. Před tím v něm bylo vojenské skladiště. (ČTK)