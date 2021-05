Hrad nebude nadále poskytovat informace Deníku N. Posiluje naše odhodlání, reaguje šéfredaktor

Hrad oznámil, že nebude nadále poskytovat informace Deníku N ani redakcím Respektu, Seznam Zpráv, 168 hodin a Reportérů ČT. „Deník N bude dál dělat svou práci: pravdivě informovat své čtenáře a veřejnost o podstatných věcech, které se týkají politického rozhodování, včetně toho činěného v Kanceláři prezidenta republiky,“ reaguje šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Kancelář prezidenta republiky v souladu se zákonem dbá o svou pověst, přičemž zmiňovaná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní,“ zdůvodnil Hrad. Vadí mu například článek Deníku N o tom, že se k prezidentovi nedostala zpráva BIS o Vrběticích.

„Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář lže, když tvrdí, že informujeme lživě a neobjektivně. Za všemi texty včetně těch z posledních dnů si redakce Deníku N plně stojí,“ říká šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek.

„Mynářovo tvrzení, že komunikace pracovníků prezidentské kanceláře s naší redakcí poškozuje dobré jméno České republiky, je absurdní. Jeho vyhrožování jim je nepřijatelné. Oznámení Vratislava Mynáře, že redakci Deníku N nebudou poskytovat jakékoli informace, naši práci oproti dosavadnímu stavu zásadním způsobem neztíží. Posílí však naše odhodlání kontrolovat podobně jako dosud to, co se v nejbližším okolí prezidenta děje. Považujeme to za službu veřejnosti a náš příspěvek k tomu, aby Česká republika zůstala svobodnou a demokratickou zemí,“ dodal Pavel Tomášek.