Odbory a zaměstnavatelé žádají prodloužení Antiviru

Odbory a zaměstnavatelé vyzývají vládu, aby prodloužila vyplácení příspěvků na mzdy z programu Antivirus do konce června. Podle vlády má skončit v květnu. Ministryně Maláčová připravuje návrhy případného dalšího fungování.

„Máme celkově pět scénářů. Jsme připraveni na všechny možné situace, které mohou nastat. Pracujeme s různými rozpočtovými variantami,“ řekla ministryně práce Jana Maláčová. Rozhodující podle ní bude epidemická situace.

„Pokud nebude rozvolněno, tak se Antivirus musí prodloužit. Platí ale i opačná logika. Pokud bude vše rozvolněno, tak jsem velkou zastánkyní toho, aby se Antivirus vypnul,“ řekla Maláčová.

Antivirus má bránit propouštění. Poskytují se z něj příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Podle údajů ministerstva práce od loňského jara do letošního 17. května výdaje činily 43,7 miliardy korun. Z toho čtyři pětiny hradí Evropská unie a pětinu stát.

„Máme jediný konkrétní scénář, a to prodloužení do konce června,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podotkl, že odbory a zaměstnavatelé prodloužení do konce prvního pololetí žádali už na dubnové tripartitě. Kabinet se ale tehdy rozhodl pro konec května.

Pro prodloužení Antiviru o další měsíc jsou i odbory. „Program bude ještě potřeba. Od začátku června nebude možné všechno rozvolnit. Bylo by každopádně nemoudré program neprodloužit,“ řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. (ČTK)