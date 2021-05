Rusko zveřejnilo materiály o osvobozování Československa: … a Praha byla zachráněna

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo archivní materiály o osvobozování Československa Rudou armádou v letech 1944 až 1945. Projekt nazvalo „… a Praha byla zachráněna. Nelze zapomenout, přepisovat, zkreslit“.

Milovaní i zatracovaní. Sovětští vojáci krátce po svém příjezdu do Prahy v květnu 1945 projíždějí kolem kavárny Slavia, za okupace přejmenované na Café Viktoria. Foto: ČTK

Autoři projektu tvrdí, že Češi se v posledních letech „snaží aktivně zmenšit roli Rudé armády při osvobozování země během Druhé světové války“. V úvodu rozsáhlé prezentace obsahující velké množství archiválií, ale i současných fotografií památníků padlým v ČR, se zdůrazňuje, že rekonstrukce pomníků a muzejních komplexů „věnovaných hrdinství a statečnosti vojáků Rudé armády, kteří zahynuli při osvobozování území státu“, je využívána k záměně exponátů i soch. „Odebírají elementy se symbolikou, schválně se skrývají a rozmělňují zmínky o rozhodující roli Rudé armády,“ stojí v úvodu celého projektu.

Následuje část, ve které je s pomocí fotografií dokumentována výměna či demontáž informačních a pamětních tabulek například na Staroměstské radnici, odkud byla odstraněna v roce 2017. Nesouhlas vyjadřují ruští vojenští historici i s výměnou nápisů na památnících původně věnovaným „padlým hrdinům SSSR“, nyní „jen“ padlým za druhé světové války.

Jako další příklad „zkreslování historie“ zveřejňují fotografie památníku v Havlíčkově Brodě z roku 1966, kterému vévodí rudá hvězda, a současný snímek nového pomníku bez bolševické symboliky.

Nespokojeni jsou Rusové i s demontáží sochy na východní straně Národního památníku na Vítkově znázorňující sovětského vojáka, který přebírá z rukou svého umírajícího druha zástavu. Během rekonstrukce bylo odstraněno „sousoší znázorňující československou rodinu vítající sovětské vojáky. V depozitáři podle ruské strany skončila i busta maršála Rybalka. „Teď na jeho místě stojí mramorový kenotaf, otočený znakem Sovětského svazu ke zdi.“

Velké pohoršení ruských historiků vyvolává fakt, že „v jedné řadě se sovětskými vojáky – osvoboditeli stojí čeští povstalci, rumunské jednotky, Američané, a dokonce zrádci – vlasovci“.

Rusové nesouhlasí ani s tím, že 8. května 1945 německá posádka Prahy kapitulovala před Českou národní radou. Pobouření vyvolává i to, že Češi připomínají roli armády generála Vlasova, která vstoupila do metropole Československa už 7. května, tedy před Rudou armádou, při osvobozování Prahy. Samotná sovětská armáda vešla do Prahy až 9. května, kdy město většina německých vojsk už opustila.

V materiálu je uvedeno, že na území České republiky je pochováno přes 50 tisíc sovětských vojáků, kteří zahynuli při osvobozování Československa. Zveřejněny jsou archivní materiály dokládající hrdinské činy jednotlivých vojáků. Například Valentina Dmitrijeviče Kuzovljova, který se účastnil osvobozování Prahy a „nehledě na těžké zranění pokračoval v odrážení útoku nepřátelských jednotek, které zaútočily na naši kolonu aut… Zahynul smrtí hrdiny v boji s fašistickými okupanty“.

Zveřejněny jsou i deníky jednotlivých bojových operací. Například detailní každodenní popis všech akcí 1. ukrajinského frontu v období od 1. do 15. května 1945. Část archiválií je psána na stroji, část rukou.

Závěrečnou část ruští historii věnovali podrobnému popisu pomoci civilnímu obyvatelstvu na území Československa z rukou sovětských vojáků a darům sovětského vedení. Zveřejněn je i dopis velitelům jednotek, ve kterém jsou nabádáni, aby se k lidem „chovali vlídně a odebírání majetku neprováděli“.

„Za trofeje je možné pokládat jen to, co po sobě nechala německá vojska,“ stojí doslova v dokumentu.

Další je z 30. května 1945 a je nazván O zvýšení norem zásobování obyvatel města Prahy chlebem, moukou, kroupami a solí. Vojenská rada 1. ukrajinského frontu rozhodla, že na jednoho „těžce pracujícího člověka“ denně už nebude připadat jen 450, ale 550 gramů mouky. Velké množství dokumentů dokládá, kolik jaké pomoci do Československa přišlo ze SSSR.

Rudá armáda skutečně osvobodila většinu území Československa. Projekt ale nezmiňuje ani náznakem například odvlečení československých občanů ruského původu do SSSR a jejich uvěznění či likvidaci. Podporuje jednostranný mýtus o osvobození Československa pouze Rudou armádou. (mil.ru)