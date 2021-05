Pražskému Gymnáziu Na Zatlance do dneška nedorazily antigenní testy ze státních zásob. V pondělí se přitom vrátí studenti do škol a čekají je písemné maturity. Po hodinovém obvolávání poskytl škole testy Národní pedagogický institut.

„Původní informace byla, že testy dostaneme v pátek. Jelikož během dopoledne nepřišla žádná zpráva, paní ředitelka začala obvolávat a dozvěděla se, že nám je přivezou až v úterý,“ popisuje Kateřina Musilová ze sekretariátu školy.

Gymnázium přitom mělo k dispozici jen asi šedesátku testů, které zbyly z praktických maturit. „Na odboru školství na magistrátu nás chtěli poslat do Kostelce, kde by nám dali 200 testů, my jsme ale potřebovali 500. Nakonec jsme dostali kontakt na paní z Národního pedagogického institutu sídlícího na Senovážném náměstí, tam to opravdu začali řešit,“ líčí Musilová.

Pro testy tedy zajel zaměstnanec školy, nyní je vedení rozpočítá do tříd a zašle studentům a učitelům pokyny, jak v pondělí testy používat. V baleních testů značky Sejoy navíc není dostatek držáků na zkumavky potřebné provedení testu, takže si škola vyrobila vlastní z plat od vajíček a studenty vyzývá k tomu, aby si něco podobného také donesli, protože jich není dostatek.

Podle ředitelky Asociace ředitelů základních škol Renaty Schejbalové není zpožděná dodávka testů problém, který by řešilo více škol. Nebo o nich alespoň neví.

Šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr Deníku N sdělil, že firma Targo Promotion, která vyhrála nedávný tendr na dodávku antigenních testů pro stát, doručila do skladů rezerv testy tak, jak měla. Distribuci pak má podle něj na starosti ministerstvo školství. „Je to ale samozřejmě těžké, protože je hodně škol a málo času,“ dodává Švagr.