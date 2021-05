Průzkum: Roste počet mladých Britů, kteří by chtěli prezidenta místo královny

Stále více mladých Britů si myslí, že by jejich země neměla být nadále monarchií, a uvítali by volenou hlavu státu. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu britské společnosti YouGov, o kterém informovala agentura Reuters.

Zatímco před dvěma lety si více Britů od 18 do 24 let přálo krále nebo královnu než prezidenta, nyní je poměr preferencí opačný. Ani jeden z názorů ale nemá nadpoloviční většinu. Královna a monarchie mají větší podporu u starších věkových skupin.

Podle průzkumu YouGov se 41 procent mladých Britů domnívá, že by měli mít možnost zvolit si hlavu státu. Naopak 31 procent lidí z této věkové skupiny by i nadále chtělo mít krále nebo královnu. Stejný průzkum před dvěma lety naopak ukázal 46procentní podporu monarchie, pro její konec se vyslovilo 26 procent respondentů, uvádí Reuters.

Podobný obrat názoru na zachování monarchie průzkum zaznamenal i u věkové skupiny od 25 do 49 let, pokles obliby monarchie ale nebyl tak silný. Přestože monarchii jako státní zřízení podporuje o pět procentních bodů méně lidí než před dvěma lety, zachovat si ji stále přeje 53 procent Britů středního věku. Mezi seniory nad 65 let je podpora monarchie nejsilnější a stabilní, zachovat současný stav si přeje 81 procent z nich. Při součtu všech věkových skupin královnu a monarchii podporuje 61 procent dotazovaných.

Mladší a starší generace se rozchází také v názoru na jednotlivé členy rodiny. Postoje prince Harryho a jeho manželky Meghan, kteří se vzdali svých rolí v královské rodině, sdílejí spíše mladší Britové. Starší na tento pár mají spíše negativní názor, píše Reuters.

Průzkumu se zúčastnilo 4870 dospělých Britů. (ČTK)