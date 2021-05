Z České pošty by se měla oddělit pobočková síť poskytující služby státu do nového státního podniku. Pošta by měla dál nabízet komerční služby.

Informace o rozdělení České pošty přinesl na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček, podle kterého má tento krok společnosti pomoci v boji s konkurencí. Ačkoliv se formálně část zaměstnanců přesune do nového státního podniku, propouštění podle Hamáčka zatím není v plánu.

K rozdělení firem na státní a komerční část by mělo dojít v roce 2023, do té doby musí dojít k potřebným legislativním změnám, které bude schvalovat již nová vláda. V současnosti Česká pošta na základě držení licence od státu provozuje 3200 poboček po celé republice, loni firma prodělala 1,4 miliardy korun.