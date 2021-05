Glosa Jany Ustohalové: To, co se v pondělí odehrávalo na pražském nábřeží naproti Strakově akademii, můžeme nazvat PR katastrofou a nebudeme daleko od pravdy. Koalice Pirátů a Starostů představila krajské lídry do podzimních sněmovních voleb, a jak přihlížející s úžasem zjistili, je mezi nimi jediná žena.