Kulhánek: Izrael má plné právo chránit své občany, má podporu ČR

Izrael má podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka plné právo chránit své občany a má neochvějnou podporu České republiky. Kulhánek to řekl to při dnešní návštěvě země.

Ve městě Petach Tikva u Tel Avivu si společně s izraelským ministrem Gabim Aškenazim a slovenským protějškem Ivanem Korčokem prohlédl budovy poničené palestinskou raketou. Konflikt mezi Izraelem a palestinským Hamásem začal 10. května a nepřežilo ho od té doby 242 lidí, především Palestinců. S premiérem Benjaminem Netanjahuem český ministr hovořil také o možnosti obnovy cestování mezi oběma zeměmi pro ty, kdo byli očkování proti covidu-19.

„Téměř nejsem schopen slov,“ řekl Kulhánek poté, co viděl následky bojů. Poznamenal, že je poctěn Aškenaziho pozváním. „Když jsem jej obdržel, neváhal jsem ani vteřinu,“ prohlásil ministr. Izraeli je podle něj třeba připomínat, že má ve světě přátele.“Izrael má plné právo chránit svoje občany,“ zopakoval Kulhánek dříve deklarovaný postoj.

Připomněl, že izraelské vlajky visí u Pražského hradu, na Strakově akademii či na Černínském paláci, kde sídlí resort zahraničí.

Kulhánek se dnes odpoledne sešel také s izraelským premiérem Netanjahuem. S ním kromě stávající komplikované situace v regionu diskutoval také o možnosti obnovy cestování mezi oběma zeměmi pro lidi, kteří jsou očkováni proti nemoci covid-19. „Izraelští turisté jsou vzpruhou pro náš turistický sektor,“ připomněl český ministr na twitteru. V Izraeli je rovněž šéf německé diplomacie Heiko Maas, který měl v plánu se v Ramalláhu setkat také s palestinským premiérem Muhammadem Ištajjou.

Odpoledne Kulhánek a Korčok navštívili také baterii obranného systému Iron Dome (Železná kupole). Baterie se obvykle skládá z odpalovacích zařízení, radaru a řídícího střediska. Podle Izraele systém zneškodní 90 procent raket ještě před dopadem.

Systém ministrům představil mluvčí armády Jonatan Konrikus. Uvedl, že zachránily stovky tisíc životů. K úplné ochraně Izraele by ale podle něj byl potřebný až trojnásobný počet baterií. Iron Dome mimo jiné také sleduje, kam rakety letí a předpokládané místo dopadu.

Pro systém je aktuální konflikt dosud největším zátěžovým testem, neboť palestinští ozbrojenci vypálili v krátké době podobný počet raket, jako za celou válku mezi Izraelem a Hamásem v roce 2014.

Ministr Aškenazi poděkoval Česku i Slovensku za solidaritu. Útok na své území by podle něj žádná země netolerovala. „Téměř 4000 raket bylo vypáleno z obydlené oblasti do obydlené oblasti,“ poznamenal.

Izrael útočí intenzivně na cíle Hamásu v Pásmu Gazy, ale zabíjí přitom i civilisty. Z 230 palestinských obětí bylo podle Izraele 160 členů teroristických organizací, zbylí jsou civilisté. Izraelci tvrdí, že se snaží civilním obětem co nejvíc zamezit, varují před nálety občany a vyzývají k evakuaci. Přesto je mezi mrtvými 65 dětí a 39 žen. Izrael má 12 mrtvých, mezi nimi dva nezletilé.

Mezinárodní společenství vytváří tlak na ukončení bojů a dojednání příměří. Ve sdělovacích prostředcích se objevují informace, že by příměří mohlo být dojednáno do 24 hodin a platit už dnes večer nebo v pátek ráno. Politici to zatím ale nepotvrdili. Hlavním vyjednávačem je egyptská tajná služba a blízkovýchodní vyslanec OSN Tor Wennesland.

Dnes v 19:00 (18:00 SELČ). bude zasedat izraelský bezpečnostní kabinet. Izraelskému listu Haarec několik zdrojů sdělilo, že palestinský Hámás s Izraelem zatím nedospěl k žádné dohodě. Podle jednoho zdroje listu však Netanjahu pravděpodobně kabinetu předloží ke schválení jednostranný návrh na klid zbraní. (ČTK)