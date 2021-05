Návrh České vakcinologické společnosti nedávat vakcíny Johnson & Johnson a AstraZeneca lidem pod 50 let podle lékařů zpomalí vakcinaci v ordinacích. Organizace má vydat stanovisko během dneška.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky se to dotkne především vakcíny Johnson & Johnson, které má v květnu a červnu přijít do ČR velké množství.

„Omezením věku se skupina výrazně zúží. Je zcela evidentní, že pokud chceme očkování udržet v ordinacích praktických lékařů, tak musíme do ordinací dostat i vakcínu Pfizer,“ dodal Šonka.

Není podle něj reálné, aby velká očkovací centra byla v provozu i příští rok pro přeočkování. To by mohlo umožnit rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), že tuto vakcínu je možno skladovat i v běžné ledničce až měsíc.

Dosud bylo právě skladování vakcíny Pfizer/BioNTech v hluboce zmrazeném stavu a její velká balení 950 dávek najednou největší komplikací očkování v ordinacích. Podle Šonky ale ministerstvo nyní i tam, kde by vakcíny bylo dost, její předání do ordinací zakázalo. „Nerozumím tomu, když se někde nabízí kapacita, nemocnice má volnou vakcínu a nemá s tím problémy ani kraj, proč by to mělo ministerstvo blokovat,“ řekl. (ČTK)