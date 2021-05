Soud snížil muži za podporu a propagaci terorismu šestiletý trest na podmínku

Za podporu a propagaci terorismu dnes olomoucký vrchní soud snížil dvaadvacetiletému Benediktu Čermákovi z původních šesti let vězení na tříletý trest s podmíněným odkladem na dobu čtyř let.

Muž podle rozsudku před dvěma lety v internetové diskusi schvaloval teroristický čin z března roku 2019 na Novém Zélandu. Komentář napsal pod videem zachycujícím útočníka na dvě mešity v novozélandském Christchurchi; při útoku zahynulo pět desítek lidí.

V případu se odvolal Čermák a to do viny i trestu i státní zástupce. Odvolání podal ve prospěch obžalovaného, kdy žádal snížení trestu na spodní hranici trestní sazby, která v tomto případě činí pět až 15 let.

Pravicový extremista z Austrálie zastřelil v březnu 2019 při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci živě vysílal na internetu. Video bylo zveřejněno i na serveru, kam se tato drastická videa veřejně přidávala, a jeho uživatelé se k nim souhlasně vyjadřovali. Na tomto serveru se k videu vyjádřil i muž z České republiky pod přezdívkou Ssman. „Jak jim chutná jejich medicína! Dobrá práce! ????“ napsal v diskusi pod videem. (ČTK)