Konflikty a katastrofy v loňském roce donutily uprchnout ze svých domovů v rámci své vlastní země na 55 milionů lidí. Uvádí to Centrum pro sledování vnitřního vysídlení a Norská rada pro uprchlíky. (AFP)

#UPDATE Conflict and disasters forced tens of millions of people to flee within their own country in 2020, pushing the total number of internally displaced worldwide to a record high of 55 million, reports the Internal Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council pic.twitter.com/5pI0NIFJOI

— AFP News Agency (@AFP) May 20, 2021