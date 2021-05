Texaský guvernér podepsal zákaz potratů od rané fáze těhotenství

Texaský guvernér Greg Abbott dnes podepsal návrh zákona, který omezuje možnost legálně provést potrat na dobu, kdy mnohé ženy ani nevědí, že jsou těhotné. Podobná opatření jiných států zablokovaly federální soudy a i texaský zákon nejspíše bude předmětem soudní bitvy.

Norma zároveň podle amerických médií přenáší vymáhání zákazu na běžné občany a opravňuje je k žalování lidí, kteří se mohli na provedení interrupce po stanoveném limitu podílet. V platnost má vstoupit letos v září, napsal deník Texas Tribune. Texas se řadí k více než desítce amerických států, které schválily zákazy potratů od toho momentu těhotenství, kdy lze u plodu detekovat srdeční tep. To může být už během šestého týdne těhotenství. Podle nového opatření zdravotníci mohou potrat po zachycení tepu provést jen v případech, kdy „je lékař přesvědčen o existenci mimořádné zdravotní události“, na těhotenství vzešlá ze znásilnění nebo incestu se výjimka nevztahuje.

Od takzvaných zákonů tepu v jiných státech se ten texaský odlišuje v tom, že státním činitelům zakazuje jeho vymáhání, píše agentura AP. Místo toho tuto část svěřuje do rukou „soukromých občanů“ včetně lidí, kteří nežijí v Texasu a nemají nic společného s danou těhotnou ženou. Prakticky kdokoli může zažalovat poskytovatele potratu nebo například osobu, která by potrat zprostředkovala, pakliže by měl podezření z porušení zákona.

Iniciativa texaských republikánů vyvolala hlasitou kritiku demokratů a zastánců práva na potrat. Mají za to, že nová právní úprava by umožnila odpůrcům interrupcí zaplavit soudy stížnostmi ve snaze obtěžovat lékaře, zdravotní sestry, pacienty nebo někoho, kdo odvezl těhotnou kamarádku na kliniku. Skupiny hájící právo amerických žen na potraty už před dnešním podpisem návrhu avizovaly, že jej napadnou u soudu.

Podle platného výkladu americké ústavy ze strany nejvyššího soudu státy USA nesmějí zakazovat provádění potratů ve fázi těhotenství, kdy plod ještě není schopen přežít mimo dělohu. Hranice je v tomto případě podle lékařů až za 20. týdnem těhotenství. Vymáhání restrikcí podobným té, kterou přijal Texas, tak dosud ve většině případů ztroskotalo u federálních soudů, uvádí agentura AP.

Situaci by ale mohl změnit nejvyšší soud, který tento týden oznámil, že se bude zabývat snahou státu Mississippi zakázat potraty po 15. týdnu těhotenství. V soudním senátu aktuálně poměrem šesti ku třem převažují soudci označovaní jako konzervativní a zastánci práva na potraty se obávají zásahu, který by uvolnil cestu přísným opatřením, jako jsou zákony tepu. (ČTK)