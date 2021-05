Brazílie zváží registraci druhé čínské vakcíny proti covidu-19

Brazilský lékový regulátor Anvisa zváží registraci pro nouzové použití vakcíny proti covidu-19 od čínského výrobce CanSino Biologics, který o to dnes zažádal. Brazílie vyrábí preparát vyvinutý další čínskou společností Sinovac, informovala agentura EFE.

Ten tvoří podstatnou část podaných dávek v zemi, která v souvislosti s nemocí covid-19 stále zaznamenává i několik tisíc úmrtí denně. Čína však čelí kritice USA, že používá vakcíny pro posílení svého vlivu v regionu.

Anvisa by se měla vyjádřit k žádosti do sedmi dnů. Bude při tom analyzovat údaje z klinických testů uskutečněných v několika zemích, a to včetně Chile a Argentiny.

V zemi se v současnosti využívá přípravek od dalšího čínského výrobce, společnosti Sinovac. Látku vyrábí místní firma Butantan a patří společně s preparátem od britsko-švédské společnosti AstraZeneca k nejvíce používaným v zemi. Na čínský přípravek připadá zhruba 60 procent z 54 milionů podaných dávek. V Brazílii má plné očkování za sebou 17,5 milionu lidí, což je zhruba osm procent brazilské populace.

Na konci dubna Anvisa odmítla registrovat ruský přípravek Sputnik V. Brazilský úřad tvrdil, že vzorky, které dostal ke kontrole, vykazovaly závažné výrobní vady, což ale ruský výrobce odmítl.

Čínské preparáty proti covidu-19 v Latinské Americe používá více států. Díky masivním dodávkám očkovacích látek z Číny je v Chile plně naočkováno zhruba 40 procent obyvatelstva. To je jeden z nejvyšších podílů na světě.

Spojené státy ale Čínu kritizovaly, že využívá vakcíny k diplomatickému nátlaku na některé latinskoamerické země, které udržují diplomatické vztahy s Tchaj-wanem. To je případ malého středoamerického státu Hondurasu, který v květnu uvedl, že zvažuje otevření obchodního zastoupení v Pekingu či získání čínských vakcín skrze třetí státy. Podle dnešních informací deníku Financial Times americká administrativa hodlá zaslat do Latinské Ameriky podstatnou část z 80 milionů dávek vakcín, které chce poskytnout zahraničním státům do konce června.

Od začátku epidemie Brazílie zaznamenala druhý nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 na světě, a sice 439 000. Za posledních 24 hodin přibylo přes 2500 úmrtí nakažených pacientů. Infekce se v průběhu pandemie prokázala u 15,7 milionu lidí, což je třetí nejvyšší počet na světě po USA a Indii. (ČTK)