Babiš se nepůjde seznámit se spisem v kauze Čapí hnízdo, pošle obhájce

Premiér Andrej Babiš (ANO) se příští týden nepůjde seznámit se spisem v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, seznámení nechá na svém obhájci. České televizi to dnes řekli obhájci Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové Josef a Michael Bartončíkovi.

Oba obhájci by se podle ČT měli přijít seznámit se spisem v pondělí.

Z trestního řádu vyplývá, že seznámení se spisem umožní policie ve chvíli, kdy uzná vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby. Obvinění možnost nahlédnutí do spisu využít nemusí.

Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného, Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Lhůta pro vyšetřování případu byla původně stanovena do 15. května, mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala ale minulý týden uvedl, že k jejímu prodloužení dojde fakticky tím, že budou pokračovat úkony trestního řízení. Poté, co se obhájci obviněných seznámí se spisem, mohou učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Pokud je však policie nepovažuje za nutné, může tyto návrhy odmítnout.

Po skončení vyšetřování policie předá spis státnímu zástupci, ten může následně podat obžalobu. Může ale rozhodnout i jinak, například stíhání zastavit nebo s obviněnými sjednat dohodu o vině a trestu.

Ekonomický deník minulý týden s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že vyšetřovatel kauzy Pavel Nevtípil ke konci května skončí u pražské policie, odchází do civilu. (ČT)