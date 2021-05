Asociace základních uměleckých škol chce, aby se platnost testů na covid-19 pro umělecké školy sjednotila s testováním na základních školách. Testy podle ní jinak mohou komplikovat výuku.

ZUŠ budou moci od 24. května učit žáky s testem bez omezení, bez testu nejvýš deset žáků. Dosud se mohou uvnitř scházet tříčlenné skupiny žáků, venku jich může být až 20. Houslový virtuos Pavel Šporcl o víkendu v dopise pro ministra školství Roberta Plagu (za ANO) upozornil, že omezení počtu žáků dosud neumožňuje konat hodiny tance, sborového zpěvu nebo třeba výtvarné výchovy. V ČR je podle ministerstva 502 ZUŠ se zhruba 251 000 žáky.

Podle prezidentky asociace Jindřišky Kudrlové asi převážná část škol od pondělí obnoví běžnou výuku. Potíže ale mohou vznikat kvůli podmínce, aby děti předložily potvrzení o antigenním testu ne starším 72 hodin nebo PCR testu, který má platit nejvýše sedm dní. V základních či středních školách se přitom budou děti testovat antigenními testy už jen jednou za týden nebo PCR testy jednou za dva týdny. Rozdílné požadavky pro ZUŠ a ostatní školy považuje Kudrlová za nesmysl. „Je to velmi nešťastná věc a my to teď řešíme s ministerstvem školství,“ uvedla. „Potřebujeme, aby se vyjádřili v tom smyslu, že to stačí mít jako u základních škol,“ řekla. (ČTK)