Bývalý první tanečník Anglického národního baletu Yat-Sen Chang je podle soudu vinen ze znásilnění a sexuálního útoku na čtyři studentky, na které měl dohlížet. Tanečník dívky od 16 do 18 let údajně zneužil mezi prosincem 2009 a březnem 2016, on sám obvinění odmítal.