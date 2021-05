Zemřel americký herec Charles Grodin, bylo mu 86 let. Začínal menšími rolemi ve filmech Hlava 22 či Rosemary má děťátko. Zapsal se ale především rolemi ve filmech Půlnoční běh či Beethoven. (Variety)

Actor Charles Grodin has died from bone marrow cancer, his family confirms. He was 86. https://t.co/x8UMXNgTzF pic.twitter.com/nZrCXXNPR4

— ABC News (@ABC) May 18, 2021