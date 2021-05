Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje pět desítek nových soudců. Nahradit by měli soudce, kteří odešli nebo odejdou z justice do konce letošního července. Návrh ministryně Benešové na jejich jmenování schválila v pondělí vláda.

Aktuální seznam kandidátů, který čítá 51 jmen, je rozsáhlejší než obvykle. Loni prezident Zeman na návrh Benešové jmenoval ve třech vlnách – v únoru, červenci a prosinci – celkem 76 nových soudců obecných soudů.

Na seznamu navržených je 32 žen a 19 mužů. Nejvíce jich má zamířit do obvodu pražského městského soudu a Krajského soudu v Ostravě. Věk kandidátů se pohybuje od 30 do 41 let. Převažují mezi nimi dosavadní asistenti soudců, kterých je 27. Justičních čekatelů navrhla ministryně 21. Soudit by nově měli také advokátka, podnikový právník a exekutorský kandidát. (ČTK)