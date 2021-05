Neprávem odsouzeným bratrům v USA po 31 letech vězení přiznali 75 milionů USD

Porota v americkém státě Severní Karolína minulý týden přiznala celkem 75 milionů dolarů (1,5 miliardy Kč) dvěma nevlastním bratrům, kteří byli v mládí nespravedlivě odsouzeni za znásilnění a vraždu 11leté dívky a strávili 31 let za mřížemi.

Za každý z těchto roků by podle porotců měli oba dostat po jednom milionu na odškodném a k tomu 13 milionů prostřednictvím pokuty pro viníka. O víkendu o případu informoval deník The Washington Post (WP).

Rozhodnutí o odškodném vzešlo z federální stížnosti na porušení občanských práv Henryho McColluma a Leona Browna ze strany úřadů. V roce 1983 byli odsouzeni poté, co je policie hodiny vyslýchala bez přítomnosti právníka, načež chlapci ve věku 19, respektive 15 let, podepsali doznání připravená vyšetřovateli. Oba nevlastní bratři tmavé pleti trpí mentálním postižením a v době trestního stíhání měli problémy s porozuměním psanému textu. Později uvedli, že přiznání podepsali, aniž by chápali, co to znamenalo.

Na svobodu se dostali v roce 2014, když analýza DNA případ zavražděné 11leté dívky spojila s jistým mužem, který si odpykával trest za jiný případ znásilnění a vraždy. McCollum a Brown následně vznesli civilní žaloby proti policejnímu sboru, který měl na starosti jejich stíhání, i proti městečku Red Springs, kde byla před více než 30 lety nalezena mrtvá dívka. Podle jejich právníků je vyšetřovatelé manipulativně dotlačili k přiznání viny.

„Porota nemohla vyslat silnější signál ohledně toho, že občané této země nebudou tolerovat nevhodné chování bezpečnostních složek a už nebudou slepě důvěřovat svědectvím policie na úkor těch od marginalizovaných lidí,“ reagoval na páteční verdikt právní zástupce bratrů Elliott Abrams.

Přiznaná částka podle něj představuje nejvyšší udělené odškodné v dějinách Severní Karolíny a nejvyšší „souhrnný verdikt“ v případech nesprávného odsouzení v historii USA. Scott MacLatchie, který ve sporu zastupoval jihovýchodní americký stát, se předtím podle agentury AP ve své závěrečné řeči snažil zpochybnit, že McCollum a Brown jsou nevinní. Na žádost WP o komentář prý nereagoval. (ČTK, WP)