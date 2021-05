Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor se rozhodl zmírnit blokování Twitteru. Sociální síť odstranila 91 procent obsahu, který úřad považuje za zakázaný. Fungování sítě zpomaloval od 10. března.

Oznámila to ruská média s odvoláním na komuniké Roskomnadzoru. Ten sice přestal zpomalovat Twitter na pevných linkách a zařízeních, ale rozhodl se zachovat zpomalení na mobilních zařízeních, a to až do úplného odstranění zakázaného obsahu. Nicméně ocenil, že Twitter v žádosti o ukončení ruských omezení sociální sítě vyjádřil „zájem o konstruktivní dialog“ s úřadem.

Roskomnadzor uvedl, že v současnosti odhaluje případy rozmístění protiprávních materiálů na dalších internetových platformách, včetně dalších amerických internetových gigantů Facebook a YouTube. „Pokud tyto platformy nepřijmou odpovídající opatření, mohou být vůči nim uplatněny analogické sankce,“ upozornil úřad.

Fungování Twitteru v Rusku zpomaloval Roskomnadzor od 10. března. Důvodem se stala skutečnost, že sociální síť nevyhověla požadavku úřadu, aby odstranila zakázaný obsah s dětskou pornografií, informacemi o drogách nebo s naváděním mladistvých k spáchání sebevraždy, anebo výzvy mladistvým k účasti na nepovolených akcí, tedy opozičních protestech a demonstracích, či extremistických materiálů. Z přibližně 5900 odhalených závadných materiálů zůstává podle úřadu na Twitteru dostupných 563.

Ruští pozorovatelé si podle serveru Newsru.com všímají, že tlak ruských úřadů vede internetové giganty k tomu, že začínají přistupovat na požadavky ruské cenzury, kupříkladu začínají odstraňovat i odkazy na „chytré hlasování“, což je taktika vymyšlená opozičním politikem Alexejem Navalným, zaměřená na podporu nejsilnějšího ze soupeřů vládnoucí strany Jednotné Rusko ve volbách všeho druhu. Ruské úřady se nyní snaží fondy a štáby uvězněného Navalného označit za extremistické a postavit je tím mimo zákon, a rovněž zakázat Navalného přívržencům kandidovat ve volbách. (ČTK)