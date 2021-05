Ze svých domovů ve venkovských oblastech v Nigeru uprchlo minulý týden asi 11 000 lidí, uvedl Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN. Příčinou jsou podle něj opakující se útoky, které na vesnice podnikají ozbrojené skupiny operující při hranici s Mali.

„Jedenáct tisíc lidí, tedy 1624 domácností, našlo 14. a 15. května útočiště v (regionálním středisku) Tillabéri,“ uvedl OCHA. Podle záběrů vysílaných místními televizemi šlo především o děti, starce a ženy.

„Šli jsme pěšky několik kilometrů bez vody a jídla, některé ženy dokonce po cestě rodily,“ sdělil AFP jeden z běženců. Místní politický představitel agentuře řekl, že 14. května do vesnic přijeli ozbrojení muži, odvedli veškerý dobytek a pak dali místním ultimátum, aby do tří dnů odešli. Ti, co nemají prostředky, aby se dostali do velkých měst, zůstali v různých pustých oblastech podél hlavní silnice, která spojuje východní a západní část Nigeru.

Uprchlíci pocházejí z několika vesnic v rozlehlém a nestabilním regionu Tillabéri, který leží u hranic s Mali a Burkinou Faso a často se stává dějištěm útoků islamistů s vazbami na Al-Káidu či Islámský stát. V květnu v nich bylo povražděno 20 osob, v březnu bylo při podobném útoku zabito 13 lidí. Ozbrojené skupiny se kromě toho dopouštějí znásilnění a obírají místní o majetek.

Představitelé OCHA upozorňují, že „přesuny pokračují“. Zatím nespecifikovaný počet uprchlíků míří k hlavnímu nigerskému městu Niamey. (ČTK)