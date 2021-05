Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador se dnes omluvil za 110 let starý masakr Číňanů ve městě Torreón. Masového vraždění, které López Obrador označil za malou genocidu, se dopustily oddíly hlásící se k mexické revoluci.

Uvedla to agentura AP. Během tří dnů bylo zavražděno 303 osob, což byla zhruba polovina tehdejší čínské komunity v Torreónu.

„Musím se smutkem říct, že i po této malé genocidě pokračovaly beztrestný útlak a vraždění členů čínské komunity, ať už kvůli rasismu nebo z úmyslu je okrást,“ uvedl López Obrador. Podle něj diskriminace byla založena na rozšířených stereotypech, kterým Číňané v té době čelili.

Mexický prezident také řekl, že jeho země je vděčná za bratrství, které Čína prokázala během epidemie covidu-19. Mexiko, které vykazuje čtvrtý nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s covidem-19, si v Pekingu objednalo zhruba 29 milionů dávek vakcíny proti covidu-19, z nichž zatím dostalo deset milionů.

Projevu mexického prezidenta naslouchal čínský velvyslanec, podle kterého jsou dnes obě země strategickými partnery. Podle statistických údajů je Čína druhým největším obchodní partnerem Mexika a objem vzájemného obchodu dosahuje 90 miliard dolarů (1,9 bilionu korun).

V Mexiku se na konci 19. a začátku 20. století usadil výrazný počet čínských pracovníků. Z nich mnozí pracovali na budování a provozu železnice a v dalších odvětvích. V Torreónu, jež bylo významným železničním centrem, se nacházela jedna k nejvýznamnějších čínských komunit. Část Číňanů do Mexika přišla, protože Spojené státy v roce 1882 vydaly zákon, jenž výrazně ztěžoval a v mnohých případech znemožňoval příchod čínských pracovníků na americké území.

Masakr v Torréonu se stal na počátku mexické revoluce, jež vypukla v roce 1910 a trvala zhruba deset let. V polovině května 1911 se města, které bylo klíčové pro kontrolu železnice směrem na Spojené státy, zmocnily oddíly hlásící se k revolučním silám. Ty také provedly ve dnech 13. až 15. května masakr Číňanů. Pád města hrál roli v osudu mexického prezidenta Porfiria Díaze, který krátce na to rezignoval a odešel do emigrace. (ČTK)