Americký deník Jany Ciglerové: „Měla jsem všechno, co bylo pro očkování třeba, ale stejně jsem byla nervózní. To přece nemůže vyjít, pochybovala jsem. Jenže v Americe mají opačný problém než v Česku – není dost lidí, kteří by se chtěli nechat očkovat. A tak jsem ji dostala.“

Když mi v tom floridském parku prověřili dokumenty, napsali mi na čelní sklo auta číslo 1. To aby američtí zdravotníci věděli, že jdu na první vakcínu. Foto: Jana Ciglerová, Deník N