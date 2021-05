Čtyři desítky diplomatů z různých zemí včetně Česka působících ve Varšavě vyzvali Polsko k ochraně práv sexuálních menšin (LGBT), jejichž situaci v zemi pokládá Rada Evropy za nejhorší v Evropské unii.

Uvedla to dnes agentura AFP. Ve světě se 17. květen slaví jako Mezinárodní den boje proti homofobii, a to i jako připomínka dne, kdy Světová zdravotnická organizace v roce 1990 vyškrtla homosexualitu z mezinárodní klasifikace nemocí.

Práva sexuálních menšin se v Polsku v posledních letech stala palčivou otázkou, protože vládnoucí konzervativní populistická strana Právo a spravedlnost (PiS) bojuje proti tomu, čemu říká „ideologie LGBT“, a přirovnává prosazování práv lidí menšinové sexuální orientace ke komunismu, poznamenala AFP.

„Vyjadřujeme podporu úsilí o zvýšení povědomí veřejnosti o problémech ovlivňujících lesbickou, gay, bisexuální, transgenderovou a intersexuální komunitu (LGBTI) a další komunity v Polsku, které čelí podobným výzvám,“ uvedli velvyslanci v otevřeném dopise. „Abychom ochránili komunity, které potřebují ochranu před slovními a fyzickými útoky a projevy nenávisti, musíme spolupracovat na vytvoření prostředí nediskriminace, tolerance a vzájemného přijímání,“ uvedli.

Dopis podepsali diplomaté ze 40 zemí, včetně Spojených států a většiny polských partnerů v Evropské unii, jakož i zástupci Evropské komise, agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR) a dalších organizací. Podle televize TVN 24 pod dokumentem není podpis zástupce Slovenska.

Rada Evropy koncem loňského roku označila polskou situaci s právy LGBT za nejhorší v EU a uvedla, že klíčoví politici situaci v posledních letech zhoršili. Podle šéfa strany PiS Jaroslawa Kaczynského představují homosexuálové hrozbu pro tradiční rodinu. Prezident Andrzej Duda přirovnal „ideologii LGBTi“ ke komunismu. Za podpory vlády se řada polských obcí prohlásila za oblasti bez „ideologie LGBT“.

V reakci na to letos v březnu Evropský parlament schválil rezoluci, která prohlašuje Evropskou unii za zónu svobody pro lidi s menšinovou sexuální orientací a identitou. Symbolickou deklaraci, kterou podpořila výrazná většina zákonodárců, předem odsoudil polský ministr spravedlnosti.

Samosprávy nejméně stovky obcí a měst v Polsku v posledních dvou letech přijaly usnesení, v němž se prohlásily za „zóny bez ideologie LGBT“. Stalo se tak pod vlivem PiS, která dlouhodobě zdůrazňuje boj proti hnutí za práva sexuálních menšin a hovoří o obraně tradiční rodiny a konzervativních hodnot vyznávaných v Polsku vlivnou katolickou církví.

„Je vidět, že bruselské elity čím dál méně hledí na záruky zapsané ve smlouvách a chtějí Polsku za každou cenu vnutit levicovou a krajně liberální ideologickou agendu LGBT. Prosazují řešení, které fakticky diskriminuje obrovskou většinu Poláků, vzhledem k jejich přesvědčení,“ prohlásil v narážce na katolickou víru většiny krajanů ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro.

Podle médií se na přípravě usnesení EP se podílelo i sedm polských europoslanců, a to i expremiéři Leszek Miller, Marek Belka a Włodzimierz Cimoszewicz.

„Dokud my vládneme, tak nám nikdo nic nevnutí,“ ujistil šéf PiS Jaroslaw Kaczyński v novinovém rozhovoru ohledně vnucování „ideologie LGBT“ Polsku. „Všichni, kdo chtějí žít v normálním světě, ve kterém žena je ženou a muž mužem a nikdo nemluví o ženě jako o osobě s dělohou, by měli podporovat naše uskupení. My to zaručujeme,“ prohlásil. (ČTK)