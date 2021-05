Znovuotevření vysokých škol přichází pozdě, v drtivé většině škol už nebude mít na výuku v tomto akademickém roce žádný vliv, řekl zástupce rektorů.

Myslí si to předseda České konference rektorů a rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Pro školy je podle něj podstatné hlavně to, že vláda už dříve umožnila prezenční praktickou výuku, která se nedá na dálku nahradit. Rektoři doufají v to, že v běžném režimu výuky se studenti budou moci sejít na podzim, uvedl.

Vláda dnes rozhodla, že vysoké školy budou moci od 24. května obnovit i teoretickou výuku. Podmínkou tam budou rozestupy 1,5 metru. Většina vysokých škol ale už tou dobou bude mít po semestru zkouškové období. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes řekl, že si je toho vědom, přesto je podle něj důležité dát školám prostor pro využití možnosti setkání studentů. První ročníky studovaly na dálku celé dva semestry.

Podle Skleničky ale možnosti setkání studentů ve škole využijí v tomto akademickém roce školy asi spíš ojediněle. „Přiznám se, že už to ani moc nenazývám otevřením vysokých škol, protože to přichází v době, kdy končí semestr a proběhne zkouškové,“ řekl. Plné otevření škol podle něj může sehrát určitou roli při státnicích a přijímacích zkouškách, pro výuku ho ale považuje za bezpředmětné. Vysvětlil, že vysoké školy nedokážou měnit režim výuky ze dne na den a řada jich už dříve informovala studenty, že semestr dokončí on-line.

Podle něj je důležité to, že vláda od konce dubna začala umožňovat prezenčně praktickou výuku, tedy například práci v laboratořích či uměleckých ateliérech. Možnosti jejího obnovení podle něj řada škol využila a některé ji budou organizovat i v létě, aby studenti mohli dohnat potřebnou část praxe. Návrat všech studentů ale rektoři očekávají až na podzim, kdy má začít nový akademický rok, který by si školy přály mít už bez výuky na dálku, dodal Sklenička.

Vláda také dnes rozhodla o tom, že od 24. května budou moct spustit plnou výuku i střední školy. Jejich zástupci už minulý týden upozornili na to, že načasování není ideální. Maturanti totiž ve stejný den začnou psát státní didaktické testy, které potrvají do 26. května. Na ně pak navážou školní maturity. Výuka ostatních ročníků bývá při maturitních zkouškách omezená, žáci mají často náhradní program.

K plnému provozu bez rotací se od 24. května vrátí i všechny základní školy v Česku. Tento týden musela ještě zůstat na distanční výuce část žáků druhého stupně v regionech s vyšším stupněm rizika nákazy. (ČTK)