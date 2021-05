Francie a Německo přislíbily Súdánu miliardovou pomoc se splácením dluhu, který má africká země vracet do Mezinárodního měnového fondu.

Francie poskytne Súdánu překlenovací úvěr ve výši 1,5 miliardy dolarů (31,4 miliardy korun). Německo poskytne pomoc v řádu desítek milionů eur.

Dvojice evropských zemí příslib učinila u příležitosti dnešní mezinárodní konference v Paříži, která má Súdánu pomoci s předlužením a přilákáním investic.

Súdán se vymaňuje z desítky let trvající izolace a hospodářských sankcí proti režimu prezidenta Umara Bašíra. Toho v dubnu 2019 svrhl vojenský převrat, kterému předcházely masové protivládní demonstrace. Přechodná vláda, ustavená díky dohodě mezi armádou a civilisty, se snaží dostat zemi z hluboké hospodářské krize, kterou provází více než 300procentní inflace či nedostatek základního zboží.

Súdán nahromadil obrovské dluhy, je však na dobré cestě uzavřít dohodu s MMF a Světovou bankou, která by je měla restrukturalizovat a umožnit levnější financování ze zahraničí. Výměnou za to MMF požaduje reformy od zrušení dotací na pohonné hmoty po devalvaci měny. Vláda podle Reuters také chystá nabídnout investorům projekty v oblasti energetiky, těžby surovin, zemědělství či infrastruktury. Ráda by do země přilákala i zahraniční banky. (ČTK)