Prohlášení řeporyjského starosty Pavla Novotného, že „by pověsil Lavrova“, není podle úřadů ani přestupkem. Novotný dnes zveřejnil úřední rozhodnutí, podle něhož se přestupku nedopustil.

Novotný rozhodnutí zveřejnil na Twitteru.

Novotného přijela 15. 2. 2019 natáčet ruská vojenská televize Zvezda. On její natáčení streamoval na sociální sítě. Na závěr se ho zeptali, co by udělal, kdyby v Rusku vyhrál válku; Novotný odpověděl, že by „osvobodil politické vězně a pověsil ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova“.

Následně na něj dle jeho slov dal někdo udání a on musel svoje slova v přestupkovém řízení vysvětlovat. Stále ale trval na přítomnosti poškozeného Lavrova, který se ovšem nedostavil. Nakonec úřad přestupkové řízení zastavil.

Novotný je také obžalovaný kvůli výrokům na adresu bývalého policejního prezidenta Stanislava Novotného, kterého označil „za vlastizrádce“ a měl by podle něj „viset“.