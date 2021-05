Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová zopakovala, že bude tento týden v rámci koalice jednat o růstu důchodů seniorů.

Tento týden by také pracovní skupiny na vládě měly řešit důchodovou reformu. Ministryně práce Jana Maláčová očekává, že do dvou týdnů by se jí pak měla zabývat Sněmovna. Více jsme o důchodové reformě psali zde.