Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) chce doporučit vládě pokračovat s testováním na covid-19 ve firmách i od 1. července dál. Týkat by se mělo lidí, kteří se vracejí z dovolené. Preventivní testování by podle některých členů skupiny nemělo skončit na konci června, jak se s tím zatím počítá. Od září by se podle MeSES měly opět testovat i děti ve školách. (ČTK)