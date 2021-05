Tvůrci dokumentu Bydlet proti všem, který dnes uvede festival Jeden svět, pět let natáčeli snahu města Brna dostat chudé lidi z plesnivých brlohů v ubytovnách do normálních bytů. Je to zpráva o frustraci, ale také o tom, že když chcete, můžete pohnout nepříznivě nastaveným systémem.