Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) poděkoval Evropské unii za to, že odsoudila Rusko za zařazení Česka a USA na seznam nepřátel Ruské federace. „Členské státy odsoudily zařazení České republiky na seznam nepřátelských států a s tím spojená omezení jako krok v rozporu s Vídeňskou úmluvou. Máme silnou, opět rekordně rychlou a především jednomyslnou reakci!“ napsal Kulhánek na Twitteru.

Many thanks for making it crystal clear: The #EU deplores the publication of Measures in “Response to Unfriendly Actions of Foreign States”. Full solidarity with the Czech Republic and the USA & calling on Russia to fully respect the Vienna Convention. https://t.co/zK9pmlm9PY

— Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) May 15, 2021