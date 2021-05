V zámku Zelená Hora na Plzeňsku by mohla vzniknout expozice, jak se komunistická totalita podepsala na českých a moravských kněžích. Obec Klášter, která kulturní památku vlastní, jedná o záměru s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Na žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku to řekl starosta Kláštera Zdeněk Bartošek (Pro obnovu vesnice), zástupce Matice sv. Jana Nepomuckého.

Zámek a kostel známé díky románu a filmu Černí baroni podle něj navštíví v neděli čeští a moravští biskupové, kteří mají v Nepomuku do úterý biskupskou konferenci a v neděli dopoledne poutní mši v kostele, kterou bude sloužit arcibiskup Dominik Duka. „Chceme jim ukázat kostel a zámek a zasít semínko i do Vatikánu, aby také oni projevili zájem,“ uvedl starosta. Součástí delegace bude také zástupce Vatikánu.

„Máme také nastavené memorandum s ministerstvem kultury,“ řekl Bartošek. Loni v únoru zámek navštívili ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a bývalý plzeňský hejtman Josef Bernard (tehdy ČSSD). Dohodli se na společných krocích, které by obci umožnily získat peníze z evropských nebo norských fondů, uvedl tehdy ministr na facebooku. Bernard, který je teď prvním náměstkem hejtmana za STAN, půjde v neděli na zámek s biskupy.

Obec získala památku v restituci, podle starosty o ni bojovala 12 let, což se podepsalo na stavu okolí a zámku. Teď areál nechátrá. „Kostel je v velmi dobrém stavu,“ uvedl starosta. Obec, která dlouhodobě spolupracuje s Nepomukem, vyměnila okna a dveře a opravila střechu. Podobně by chtěl Klášter zrenovovat zámek a shání peníze.

„V každém případě si areál chceme ponechat, je to perla a naše hrdost. Našich 230 občanů o něj má enormní zájem. Udržují to tam, zametají, sekají, uklízejí,“ řekl Bartošek. Na opravy shání obec peníze z dotací. Dlouhodobě památku podporuje Plzeňský kraj, ale podle starosty jsou to jen „kapičky“. Další deseti- až statisíce dostává obec od ministerstva kultury.

Jeden z místních organizátorů kulturních akcí v zámku provádí. „Dělá tam o víkendech prohlídky zaměřené na film Černí baroni,“ uvedl starosta. Projekt byl úspěšný už loni. (ČTK)