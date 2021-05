V poutním areálu na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou dnes začala svatojánská pouť. Kvůli opravám areálu se její účastníci sešli před kostelem Jana Nepomuckého. Další bohoslužby se budou sloužit v neděli.

ČTK to řekla kastelánka Michaela Kokojanová. Původně měla oslava začít průvodem od baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, kvůli deštivému počasí se nekonal.

Loňskou pouť farnost zredukovala kvůli covidu-19 na jednu bohoslužbu pro stovku účastníků. „Letos už se nám příliš nechtělo přecházet do nějakého omezení, takže jsme se vrátili k počtu, jaký býval před pandemií. Jsme jen omezení rekonstrukcí, proto jsme venku,“ řekla Kokojanová. Před pandemií poutní mše během víkendu navštívilo asi 1000 lidí.

Poutní areál je dílem architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Jeho obnova asi za 45 milionů korun začala v roce 2018. Opravená je fasáda, původní podoba se vrátila oknům v horním patře kostela, kdysi zčásti zazděným. Do podoby travnaté louky se vrátil bývalý hřbitov u kostela. Zrušen byl v 90. letech minulého století v důsledku zapsání památky do seznamu UNESCO.

Zůstane tam jen hrob kněze Matěje Josefa Sychry (1766–1830), který se zasloužil o záchranu Zelené hory. První a druhé patro má novou výmalbu, přízemí na ni čeká. „Opravy ještě nejsou úplně u konce, teď jsme těsně před zahájením oprav podlah, měla by se začít skládat zhruba během následujících 14 dnů,“ řekla Kokojanová.

Poutní areál zůstal i během oprav přístupný turistům. Loňskou návštěvnost poznamenala pandemie koronaviru. Přišlo asi 25 000 lidí, o 8000 méně než v předchozím roce. Letos se bude turistický provoz řídit platnými protiepidemickými opatřeními. Zatím kostel otevřený není, protože nejsou možné skupinové prohlídky památek. „Protože tady probíhá rekonstrukce, opravdu nemůžeme nechat návštěvníky chodit volně,“ vysvětlila kastelánka.

Světskou část pouti s atrakcemi a stánky přeložilo město kvůli pandemii z května na září. Pouťové atrakce by měly do Žďáru nad Sázavou přijíždět v týdnu od 30. srpna, hlavní pouť by se měla uskutečnit první zářijový víkend. (ČTK)