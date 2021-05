Po izraelském náletu na Pásmo Gazy se zřítila výšková budova, ve které sídlila média

Po izraelském náletu na Pásmo Gazy se zřítila výšková budova, v níž měla kancelář agentura AP a katarská televize Al-Džazíra. Izraelská armáda majitele budovy před blížícím se útokem varovala a objekt byl evakuován.

VIDEO: IDF airstrike destroys the Al-Jalaa building in Gaza, used as the offices of AP and Al-Jazeera. pic.twitter.com/I1HCr3Ld5k

