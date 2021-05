Čínský vesmírný modul přistál na planetě Mars

Čínský vesmírný modul úspěšně přistál na planetě Mars, oznámila státní agentura Nová Čína s odvoláním na čínský národní vesmírný úřad CNSA. Modul obsahuje robotické vozítko, které by mělo zkoumat povrch planety.

#UPDATES China's Zhurong rover touched down on Mars, state media reports, a triumph for Beijing's increasingly bold space ambitions and a history-making feat for a nation on its first-ever Martian mission https://t.co/tHmG9wQNdf pic.twitter.com/bX5KR5Sz2Y

— AFP News Agency (@AFP) May 15, 2021