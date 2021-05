Záchranáři dali během evakuace při březnovém útoku islamistů v Mosambiku přednost bělochům, zatímco většinu černochů ponechali napospas osudu, upozornila mezinárodní organizace Amnesty International (AI), která se odvolává na svědectví přeživších.

Někteří ze svědků vypověděli, že do bezpečí byli přepraveni i dva psi, zatímco v hotelu zůstávali lidé čekající na záchranu. Společnost Dyck Advisory Group (DAG), která evakuace zajišťovala, obvinění popřela.

Během útoku na město Palma na severu Mosambiku, který začal 24. března, radikálové povraždili pět desítek lidí. Více než dvě stovky civilistů se uchýlily do místního hotelu. Bylo mezi nimi asi 200 černochů a 20 bělochů. V následujících dnech některé z nich přepravila letecky do bezpečí soukromá vojenská společnost DAG, uvádí zpráva AI. Přednostně přitom podle ní evakuovala bělochy. Poté, co byla přepravena většina bělochů a několik málo černochů včetně správce Palmy, se někteří ze zbylých lidí pokusili odjet po silnici, ale jejich konvoj se dostal pod palbu islamistů.

„Obvinění, že bělochům se zjevně dostalo přednostního zacházení a že záchranný plán byl založen na rasové segregaci, jsou znepokojivá,“ uvedl Deprose Muchena, regionální ředitel Amnesty International pro jižní Afriku. Lidskoprávní organizace upřesnila, že hovořila s 11 přeživšími z hotelu. Pět z nich přežilo napadení během pokusu o útěk.

Jeden ze svědků tmavé pleti vypověděl: „Bylo nás asi 220 v hotelu, bělochů tam bylo asi 20. Po záchranné akci a útěku (některých lidí) nás zbývalo naživu asi 170. Většina z bělochů byla zachráněna helikoptérou dřív, než jsme my odjeli z hotelu autem.“

„Nechtěli jsme, aby byli všichni běloši zachráněni, protože jsme věděli, že kdyby všichni odjeli, tak by nás tam nechali umřít. Slyšeli jsme, jak se baví o plánu, že mají vzít všechny bělochy a černochy nechat být,“ popsal jiný z přeživších.

Zástupci DAG ale verzi svědků popřeli. Podle nich helikoptéra z hotelu zachránila 24 lidí, z toho šest bělochů a 18 černochů. „Tým DAG nevybíral, kdo bude a nebude evakuován. Zajistil místo přistání a naložil pasažéry, které k evakuaci vybíral šéf hotelu,“ citovala z prohlášení firmy agentura AP. „Většina lidí, které jsme zachránili během deseti dní operace v Palmě, byli občané Mosambiku. Z 240 lidí, které jsme dostali do bezpečí na poloostrově Afungi, bylo bělochů jen 12,“ stojí v prohlášení.

Více svědků také potvrdilo, že manažer hotelu využil chaotické situace, aby nechal helikoptérou, do níž se vešlo najednou jen šest lidí, přepravit do bezpečí své dva německé ovčáky. Na evakuaci přitom čekali lidé.

Poté, co helikoptéry odletěly, se někteří lidé v hotelu rozhodli k riskantnímu útěku a odjeli z hotelu v konvoji aut. Jakmile si ale radikálové všimli, že ze zadního dvora hotelu odjíždějí auta, zahájili palbu, popsal jeden z těch, kteří se pokusili o útěk. Silnice byla podle něj plná děr, které vykopali povstalci, aby lidem zabránili v útěku. „Utekli jsme ze silnice a šest dní jsme se schovávali v lesích. Dokázali jsme se dostat k pláži a chytit loď do Afungi, kde nám poskytli pomoc,“ doplnil jiný ze svědků.

Severní provincie Cabo Delgado, kde leží město Palma, čelí od roku 2017 útokům ozbrojených skupin a islamistickému povstání. Od té doby v oblasti bohaté na naleziště plynu, která sousedí s Tanzanií, zahynulo asi 2500 lidí a domovy opustilo na 700 000 obyvatel. (ČTK)