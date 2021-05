Video z roku 2019 zachycuje vyznavačku konspirace Qanon a dnešní republikánskou poslankyni USA Marjorie T. Greenovou, jak se dobývá do kanceláře demokratické poslankyně Alexandrie O. Cortezové a hovoří k ní otvorem ve dveřích.

„Nebuďte srab a mluvte se mnou, hradím váš plat ze svých daní, přestaňte se bát mluvit s americkou občankou,“ říká na videozáznamu pobaveně Greenová, zatímco klepe na dveře, mluví do otvoru na poštu a celou událost si i se dvěma muži natáčí.

New: A since-deleted video from 2019 shows MTG harassing @AOC's office through a locked door. Calling her "crazy eyes" and telling her through the office's mailbox slot to "get rid of your diaper" while telling the office to open the door and come out. https://t.co/QgcJucs4o8 pic.twitter.com/ccTufF90Z9

— andrew kaczynski (@KFILE) May 14, 2021