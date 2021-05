Ministryně Benešová Deníku N řekla, že nejvyšší státní zástupce Zeman o své rezignaci informoval Úřad vlády v krátkém dopise

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) Deníku N řekla, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman o své rezignaci informoval Úřad vlády v krátkém dopise. „Ráno mi ji postoupili. To je vše, co k tomu vím,“ řekla Benešová s tím, že ji to překvapilo.

„Je obecně známo, že už si stejně přes rok hledá místo,“ řekla Deníku N Benešová s tím, že se hlásil například do Evropského soudu.

Benešová to podle svých slov vzala na vědomí a bude hledat Zemanova nástupce. O tomto kroku se Zemanem nemluvila. „Překvapilo mě, že to udělal zrovna dneska. Nečekala jsem to,“ řekla Benešová bez dalších podrobností.