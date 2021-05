Anglické rčení říká, že člověk má být opatrný v tom, co si přeje. Spousta lidí si nejspíše přála zprávy i o něčem jiném než o pandemii a splnilo se to se vší parádou. Hromadou čtení i tipy na to, co poslouchat nebo sledovat přes víkend, vás v Notesu provede Eva Mošpanová.