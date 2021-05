Indie by měla mít od srpna do prosince k dispozici více než dvě miliardy dávek očkování proti koronaviru. Agentuře Reuters to řekl vládní poradce V. K. Paul.

Až 750 milionů dávek bude od firmy AstraZeneca. Vyrobí je Serum Institute přímo v Indii. Dalších 550 milionů dávek bude od společnosti Bharat Biotech, která vyrábí indickou vakcínu Covaxin. (Reuters)